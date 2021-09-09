أبو هشيمة ناعيا "العربي": الصناعة المصرية فقدت أحد أهم أعمدتها

كتبت - شيماء حفظي:

نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة المصريين، رجل الأعمال الراحل محمود العربي.

وكتب أبو هشيمة، عبر صفحته على فيسبوك اليوم "رحم الله رجل الأعمال الوطني المخلص محمود العربي.. فقدت الصناعة المصرية أحد أهم أعمدتها".

ودعا أبو هشيمة للفقيد بالرحمة والغفران ولأسرته خالص العزاء والمواساة.

ورحل شهبندر التجار، رئيس مجلس إدارة شركة العربي جروب عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما.

وأعلنت مجموعة العربي جروب، اليوم، وفاة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل دفن الجثمان لاحقا.

كما نعت الراحل، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وقالت إن الفقيد الراحل كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع.