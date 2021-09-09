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وزيرة التضامن تنعي "محمود العربي": كان رائدا للصناعة وفاعلا للخير

08:44 م الخميس 09 سبتمبر 2021
وزيرة التضامن تنعي "محمود العربي": كان رائدا للصناعة وفاعلا للخير

نيفين القباج وزيرة التضامن

القاهرة- مصراوي:

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رجل الأعمال الراحل محمود العربي.

ورحل شهبندر التجار، رئيس مجلس إدارة شركة العربي جروب عن عالمنا اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم "تنعى الوزيرة وجميع العاملين بالوزارة بمزيد من الحزن والأسي رجل الأعمال محمود العربي صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، والذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ ٨٩ عامًا".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقيد الراحل كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع.

وأضافت أنه كان فاعلًا للخير بكل إخلاص، فأقام أكبر مستشفي في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، بالإضافة إلي العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

وتتقدم وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازى إلى أسرته سائلة المولي العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وكثير الدعاء.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محمود العربي شركة العربي جروب

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