وفاة رجل الأعمال محمود العربي.. ومصدر الجنازة في أشمون

المنوفية - أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن في أرجاء محافظة المنوفية عقب الأعلان عن وفاة محمود العربي صاحب مجموعة مصانع توشيبا العربي.

وتوفي اليوم الخميس، محمود العربي صاحب مصانع ومجموعة توشيبا العربي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة محمود العربي بعد صلاة الجمعة يوم الغد، في مسجد أبو رقبة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.