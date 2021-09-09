Masrawy logo white

وفاة رجل الأعمال محمود العربي.. ومصدر: الجنازة في أشمون

05:57 م الخميس 09 سبتمبر 2021
وفاة رجل الأعمال محمود العربي.. ومصدر: الجنازة في أشمون

محمود العربي

المنوفية - أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن في أرجاء محافظة المنوفية عقب الأعلان عن وفاة محمود العربي صاحب مجموعة مصانع توشيبا العربي.

وتوفي اليوم الخميس، محمود العربي صاحب مصانع ومجموعة توشيبا العربي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة محمود العربي بعد صلاة الجمعة يوم الغد، في مسجد أبو رقبة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

محمود العربي مجموعة مصانع توشيبا العربي المنوفية أشمون

الخبر التالى:

وداعا "شهبندر التجار".. وفاة رجل الأعمال محمود العربي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا