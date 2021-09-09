انخفاض ملحوظ لأسعار بيتكوين في الأيام الأخيرة مع اعتراف السلفادور بها

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد ارتفاعها فوق مستوى 52 ألف دولار في الأيام الماضية.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب، سجل سعر عملة بيتكوين نحو 47 ألف دولار في حدود الساعة الرابعة و40 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة منخفضا بنحو 5800 دولارا من أعلى مستوى سجله السعر في موجة صعودها الأخيرة حيث وصل إلى حدود 52.8 ألف دولار صباح أمس الأول الثلاثاء.

وجاء هذا التراجع تزامنا مع إعلان السلفادور اعتماد أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية- بيتكوين- كعملة قانونية، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

وفي تقرير لسي إن بي سي، أرجعت لياه والد الرئيس التنفيذي لـ "Valkyrie Investments" عدم تأثر بيتكوين إيجابيا بإعلان السلفادور لها كعملة قانونية إلى صغر عدد سكان السلفادور الذي ربما يكون أقل من عدد سكان مدينة نيويورك، كما أن الكثير من سكان السلفادور يعيشون في فقر، وليس لديهم اتصال بالإنترنت أو الهاتف الذكي المطلوب للمشاركة في شبكة بيتكوين.

كما أدى الإعلان عن بيتكوين كعملة رسمية في البلاد إلى تذبذب السعر العالمي مع انهيار نظام المحفظة هناك، كما واجهت منصة coinbase الأمريكية لتداول العملات المشفرة مشكلات فنية أخرت أو ألغت بعض معاملات العملاء، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

ولم تكن عملة بيتكوين وحدها التي شهدت تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت أيضا أسعار عملية إيثريوم- ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية- من فوق مستوى 3900 دولار يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 3537 دولارا حاليا.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6507 عملات رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.