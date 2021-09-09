العربي: 210 شركات تشارك في معرض "أهلا مدارس" بالقاهرة هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إطلاق معرض "أهلا مدارس" في الفترة بين 16 إلى 30 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبحسب بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الخميس، قال العربي إن عدد الشركات العارضة في المعرض بالقاهرة سيصل هذا العام إلى حوالي 210 شركات مقارنة بـ 175 شركة العام الماضي.

وأرجع العربي ارتفاع عدد الشركات العارضة هذا العام إلى أن توقعات انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية خلق طلبا مرتفعا على مستلزمات المدارس.

كما يأتي ارتفاع عدد الشركات المشاركة في المعرض أيضا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتسهيل على المواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة خلال أحد أهم فترات ارتفاع الطلب الموسمي على نوعية محددة من المنتجات، وفقا للعربي.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجتمع التجاري في توفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم هام للأسرة المصرية وتكاتف كافة أطراف المنظومة التجارية، حيث من المتوقع أن تتراوح التخفيضات خلال المعرض بين 20 و50% في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار العربي إلى أنه تمت مراعاة عدم تحميل المواطن أي أعباء اضافية للوصول إلى مقر المعرض، حيث يتم إقامته بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض وهي الأقرب والأسهل للوصول من حيث توافر محطة لمترو الأنفاق بما يضمن سهولة وصول المستهلكين.

وحول نوعية العروضات، أوضح العربي أن المشاركين من منتجي وموردي كافة السلع الخاصة بالعام الدراسي وتشمل ملابس، وأحذية، وأدوات مكتبية ودراسية، وملابس رياضية، وأدوات إلكترونية، وأجهزة محمول وإكسسواراتها، ومصنوعات بلاستيكية، وحافظات طعام.

وحول مدى إمكانية مد فترة المعرض، قال العربي إن قد يتم مد فترة المعرض لأكثر من أسبوعين خاصة بالمحافظات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية طبقا للظروف الصحية العامة والتدابير الاحترازية اللازمة ومدى الإقبال العام على المعارض.

وأضاف أن تنظيم المعرض هذا العام سيشمل مجموعة معارض ثابتة ومتنقلة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين.

وأشاد العربي بالدور الهام الذي يلعبه وزير التموين والتجارة الداخلية عبر التنسيق المستمر مع الغرف التجارية للمساهمة في توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة في إطار من الاتاحة المستمرة للسلع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في المبادرات الموسمية.

وذكر أن مثل هذه المبادرات لها أثر إيجابي هام ليس فقط على حياة المواطنين وإنما على حركة التجارة الداخلية وتنميتها.