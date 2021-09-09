Masrawy logo white

معدل التضخم السنوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس

12:01 م الخميس 09 سبتمبر 2021
معدل التضخم السنوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس

معدل التضخم السنوي


كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 5.7% خلال أغسطس، مقارنة بنسبة 5.4% في يوليو.

بينما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 1% خلال شهر يوليو الماضي، وسجل في المدن معدلا موجبا 0.1% مقارنة مع 0.9% في يوليو.

ولا يزال التضخم السنوي عند المستهدف الجديد الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

معدل التضخم السنوي ارتفاع الأسعار التعبئة والاحصاء

الخبر التالى:

اللحوم والدواجن تقود "التضخم الشهري" إلى تسجيل معدل سالب خلال أغسطس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا