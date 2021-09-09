معدل التضخم السنوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس



كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 5.7% خلال أغسطس، مقارنة بنسبة 5.4% في يوليو.

بينما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 1% خلال شهر يوليو الماضي، وسجل في المدن معدلا موجبا 0.1% مقارنة مع 0.9% في يوليو.

ولا يزال التضخم السنوي عند المستهدف الجديد الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.