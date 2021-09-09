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تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الخميس

10:25 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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