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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.24% إلى مستوى 11108 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.41% إلى مستوى 11135 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

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