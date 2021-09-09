البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.24% إلى مستوى 11108 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.41% إلى مستوى 11135 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.