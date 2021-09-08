وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين عند 30 مليار دولار

كتبت منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) لا تزال عند حدود 30 مليار دولار .

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية شهدت زيادة في التدفقات للاستثمار في الجنيه المصري رغم جائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي إن تحديد توقيت أول طرح قادم للسندات الخضراء يخضع لمشاورات عديدة لتحديد الموعد المناسب.