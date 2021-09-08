Masrawy logo white

مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:49 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.41% إلى مستوى 11135 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 9.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 15.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.23% إلى مستوى 11089 نقطة.

البورصة المصرية صعود البورصة تعاملات البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا