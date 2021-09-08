مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.41% إلى مستوى 11135 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 9.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 15.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.23% إلى مستوى 11089 نقطة.