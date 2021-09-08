التضامن: بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات الإرهابية خلال سبتمبر

القاهرة-مصراوي:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات والحوادث الإرهابية خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين في الحوادث والعمليات الإرهابية والأمنية اليوم الأربعاء.

وأوضحت القباج انتهاء جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع ١٠٠ ألف جنيه لأسر كل ضحية، بينما صرف تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الأب والأم والزوجة والأبناء، وللمصابين في تلك الحوادث.

وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل جهة صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين، كما فتح البنك حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلي لتسهيل حصولهم على المستحقات.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أسر الشهداء والمصابين الصادر لهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بضمهم للصندوق سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم وذلك لمراجعة واستكمال بياناتهم لدى الوزارة لتسهيل عمليات الصرف في الموعد المحدد.

كما ناشدت الوزيرة أسر الشهداء بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ حتى يستثنى لهم التحقق من البيانات والاستفسار عن أي معلومات تخص عملية صرف المستحقات.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، انتهت من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابي الحوادث الإرهابية والمستحقين لمبالغ التعويضات المالية التي قررها الرئيس تكريما لتضحية شهدائنا الابطال ولما قدموه من إيثار وفداء لمصر بجانب حرص الدولة على توفير جميع أوجه رعاية أسر شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.