هبوط جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع لليوم الثالث على التوالي، وهبط الجرام 4 جنيهات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن بالبورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت جنيهين للجرام خلال تعاملات أول أمس، كما هبط سعر الجرام جنيهين أيضا أمس، ليصبح قيمة التراجع 8 جنيهات على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 784 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 672 جنيهًا، وعيار 24 نحو 896 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6272 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.15%، ووصل سعر الأوقية إلى 1797.1 دولار في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة.