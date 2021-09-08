مفوضة الاتحاد الأوروبي: خطورة تداعيات كورونا تتزايد في ظل غياب المساواة الاقتصادية

كتب- مصطفى عيد:

أعربت جوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية عن تفاؤلها بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 من برنامج عمل وتوصيات من خلال مناقشاته، مشيرة إلى أهمية القضايا والموضوعات في إطار ما يطرحه من شراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت أوربيلينين، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، إن جائحة كورونا أودت بحياة نحو 4.5 مليون شخص وأن خطورة تداعيات تلك الجائحة تتزايد في ضوء غياب المساواة الاقتصادية.

وشددت على ضرورة معالجة الأزمة بجهود دولية متواصلة وخلق الفرص الواعدة والمناسبة لإعادة ترميم البناء الدولي وزيادة التبادل وتحقيق الأهداف الأممية.

وأضافت: "نستطيع معا الترويج للنمو المستدام وزيادة تعليم السيدات والشباب"، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون المستمر مع كافة الأطراف لدعم جهود التنمية.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية عن تطلعها للتعاون المستمر لإنجاح قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي التي ستعقد في 2022، وضرورة تحويل التحديات إلى فرص ونمو تاريخي.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي، والقوى العاملة، والتموين، والتربية والتعليم، والتخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.