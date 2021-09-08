وزراء الطاقة في 4 بلدان عربية يبدأون مناقشة تصدير الغاز المصري إلى لبنان

القاهرة-وكالات:

بدأ في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، ووزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، والمهندس بسام طعمة ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبناني الدكتور ريمون غجر.

وكان مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، قال لمصراوي أمس إن الاجتماع، سيناقش إمكانية تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش إمكانية زيادة كميات الغاز المصري الموردة إلى السوق الأردني.

وقال المصدر إن المباحثات لا تزال في البداية، والاجتماع سيناقش حجم احتياجات السوق اللبناني من الغاز المصري، بالإضافة إلى الكميات التي ترغب الأردن في زيادتها خلال الفترة المقبلة، لزيادة قدرتها من توليد الطاقة الكهربائية.

وأبدت سوريا استعدادها لتلبية طلب لبناني بـ"تمرير" الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر أراضيها، في إطار خطة أمريكية قد تستثني لبنان من العقوبات على سوريا.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اجتماع مرتقب غدًا لمناقشة تصدير الغاز المصري إلى لبنان