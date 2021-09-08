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انطلاق مؤتمر مصر للتعاون الدولي بحضور رئيس الوزراء

09:16 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
انطلاق مؤتمر مصر للتعاون الدولي بحضور رئيس الوزراء

منتدى مصر للتعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF 2021، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي ويستمر على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل فعاليات المنتدى الجلسة الافتتاحية و4 جلسات حوارية على مدار اليوم الأول تشمل موضوعاتها دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية.

كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل في اليوم الثاني حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.

ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية غدا حول الاستثمار في رأس المال البشري، ثم إصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم.

منتدى مصر للتعاون الدولي التمويل الإنمائي رئيس الوزراء وزارة التعاون الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي

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