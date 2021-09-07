حسن علام تنفذ محطتين و4 كباري للقطار السريع

كتبت - شيماء حفظي:

أسندت وزارة النقل لشركات تابعة لشركة حسن علام القابضة الأعمال الإنشائية لمحطتين رئيسين و2 كبري لسير القطار السريع و2 كبري لسير السيارات لمشروع القطار السريع، وفقا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة حسن علام للإنشاءات، إنها تشارك في أعمال إنشاء محطتين لمشروع القطار الكهربائي السريع، متمثلة في محطتي العلمين ووادي النطرون.

وتعمل شركة حسن علام للطرق والكباري خلال هذا المشروع على تنفيذ أربعة كباري، الأول كوبري لسير السيارات " الطريق الدائري الأقليمي"بطول 195 متر، وعرض 70متر، والثاني لسير السيارات أيضاً وهو "طريق المحاجر" بطول 520 متر، وعرض 30 متر، والثالث لسير القطار بطول 1000متر والعرض 13.3 متر، بالإضافة إلى كوبري رابع لسير القطار أيضاً وهو "كوبري قطار 6 أكتوبر فائق السرعة" بطول 3000متر، وعرض 13.3 متر، بقيمة أعمال تقدر بــ 220 مليون دولار.

وقال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن هذا المشروع يمثل واحداً من المشروعات القومية الهامة التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وسائل نقل جماعي ميسرة لكافة المواطنين، وتسعى شركة حسن علام للمشاركة في مثل تلك المشروعات الكبرى بما تملكه من إمكانيات وكفاءات متميزة.

وأضاف علام :"سعداء بكوننا جزءاً من هذا المشروع القومي، وتأتي مشاركتنا بالمشروع في إطار استراتيجية الشركة وترسيخ مكانتنا كشريك رئيسي في المشاريع القومية العملاقة، وحرصنا على إثراء وتنشيط قطاع النقل في مصر بما يتناسب مع مقومات مصر الفريدة والمتنوعة، ونحن متحمسون لتنفيذ المشروع وفقاً لاستراتيجية الحكومة لتطوير خدمات النقل الجماعي".

يذكر أن، المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، كما يساهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

كما يساهم المشروع في تنمية محور وادي النطرون، ومحور الضبعة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذلك نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى الآخر الإسكندرية على البحر المتوسط.

وتعمل حسن علام، في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.