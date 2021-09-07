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البورصة تواصل الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:51 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
البورصة تواصل الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعها فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجع دام جلستين على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 11089 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.24%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 19.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 10.7 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 8.6 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.29 % إلى مستوى 11064 نقطة.

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