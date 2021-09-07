أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت جنيهين للجرام خلال تعاملات أمس، ليصبح قيمة التراجع 4 جنيهات على مدار اليومين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 788 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 901 جنيه، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6304 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.73%، ووصل سعر الأوقية إلى 1809.9 دولار في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة.