تقرير: مصر أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة في النصف الأول من 2021



كتبت- ياسمين سليم:

كشف تقرير لشركة المحاماة العالمية بيكر ماكنزي، أن مصر أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأول خلال النصف الأول من العام الجاري بصفقات قيمتها 1.8 مليار دولار.

وقال التقرير إن مصر جاءت في المركز الثاني، من حيث حجم الصفقات في منطقة الشرق الأوسط بعدد بلغ 18 صفقة خلال النصف الأول من العام.

وأوضح التقرير أن قطاعات الطاقة والكهرباء وتجارة التجزئة والتكنولوجيا كانوا الأكثر جاذبية.

وبحسب بيانات ماكنزي فإن إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تراجعت بنسبة 7% لتسجل 40.3 مليار دولار في النصف الأول من 2021 مقابل 43.5 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، رغم ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 59% لتصل إلى 307 صفقات مقارنة بالنصف الأول من 2020.

كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 48% مقارنة بالنصف الثاني من 2020، بحسب بيانات ماكنزي.

وتوقع التقرير أن يستمر الإقبال على شركات التكنولوجيا في المنطقة في الأشهر المقبلة، وأن تشهد عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة زيادة مستمرة.