"دومتي" توقع عقدين مع شركة أمريكية لتوريد خطي إنتاج للمخبوزات والكرواسون

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها وقعت مع شركة "AMF" الأمريكية عقدين لتوريد الخط الرابع للمخبوزات والخط الأول لإنتاج الكرواسون بإجمالي استثمارات 2.5 مليون يورو.

وقال محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة: "استطعنا الحمد لله تجاوز الظروف الصعبة التي مرت في النصف الأول لعام 2021. الشركة منفتحة للتوسع بقوة من جديد، نعمل بطاقة قدرها 90% من خطوط إنتاج المخبوزات الثلاثة وننتظر الوصول للطاقة القصوى مع بداية الدراسة والتي من المتوقع انتظامها".

وأوضح أنه بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الساندوتش بالخط الرابع ستبدأ الشركة أيضا في الدخول في مجال الكرواسون والفطائر، حيث ستدخل الشركة السوق بنوعية جديدة وستظل في الشريحة السعرية الأعلى وستطرح منتجات قصيرة الأجل فقط، وامتياز الشركة لدى المستهلك نابع من الصلاحية القصيرة وهو ما تستهدفه في هذا السوق.

وذكر الدماطي أنه من المتوقع تشغيل الخطوط الجديدة منتصف العام المقبل، وستبحث الشركة طرق التمويل من مواردها الذاتية أو من خلال التمويل البنكي، كما تتفاوض الشركة أيضا على توسعة طاقات مصنع العصائر، ومن المنتظر الوصول لاتفاق قريب مع شركة تتراباك.

وأوضح أنه مع طرح منتج اللبن وزيادة مبيعات العصير وصلت الشركة للطاقة القصوى للتصنيع ويوجد العديد من العراقيل التي تعوق الاستغلال الأمثل لطاقات التعبئة وهو ما تعمل الشركة عليه حاليا من أجل دخول موسم صيف 2022 بمنتهى القوة.

وأشار إلى أن الخطوة التالية في حالة الاستمرار في معدلات النمو ستكون بداية اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء مصنع ثالث للشركة، حيث أن الأجبان ستكون أيضا في حاجة لزيادة طاقات الإنتاج حال نجاح الشراكة مع فريزلاند كامبينا وهو ما تتفائل به الشركة.

وقال: "نحن متفائلون بشأن المستقبل ونتوقع تحسن أسعار الخامات في بداية العام القادم إن شاء الله".

يذكر أن شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تأسست عام 1988، وهي تعمل في إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات الجبنة والعصائر الطبيعية والمشروبات.