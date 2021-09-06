جمارك السويس تفرج عن 1648 سيارة ملاكي خلال شهر أغسطس الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي، أفرجت خلال شهر أغسطس الماضي عن 1648 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 750 سیارة نظم خاصة "إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القیمة الإجمالية للسيارات الملاكي المفرج عنها بلغت 294 مليونًا و977 ألف جنيه.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات تبلغ 72 مليونًا و666 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليونًا و491 ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة 30 ألف جنيه، وبلغت إجمالي الإيرادات المحصلة 105 ملايين و187 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 43 سيارة نقل بقيمة 42 مليونًا و263 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكر أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 4 ملايين و315 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 6 ملايين و521 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة بنحو 11 مليونًا و238 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمارك السويس خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 69 سيارة، كما تم إعادة تصدير 160 سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

وبحسب التقرير، أفرجت بذلك الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا خلال شهر أغسطس الماضي عن 1691 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 336 مليونًا و241 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن إجمالي السيارات المفرج عنها حوالي 116 مليونًا و425 ألف جنيه، وفقا للبيان.