أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 790 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6320 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.18%، ووصل سعر الأوقية إلى 1824.5 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.