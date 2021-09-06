ارتفاع ملحوظ لأسعار عملتي بيتكوين وإيثريوم خلال تعاملات الأسبوع الأخير

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملتي بيتكوين وإيثريوم الرقميتين ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الأخير، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو الماضي تقريبا.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال تعاملات آخر 7 أيام بنسبة 8.1% لتصل إلى نحو 51.9 ألف دولار في الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت القاهرة بزيادة نحو 3900 دولار خلال الأسبوع.

كما ارتفعت أسعار عملة إيثريوم الرقمية خلال تعاملات آخر 7 أيام بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 3954 دولارا في الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت القاهرة بزيادة نحو 769 دولارا خلال الأسبوع.

وتصل القيمة السوقية للعملتين حاليا إلى نحو تريليون و439.3 مليار دولار، موزعة بين 975.1 مليار دولار لبيتكوين، و464.2 مليار دولار لإيثريوم، لتمثل هذه القيمة نحو 61.1% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة والبالغ نحو 2 تريليون و354.4 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6396 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.