قطاع الأعمال: 3715 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالموسم الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إن سعر القطن في أول مزاد علني للبيع في الموسم الجديد، بلغ نحو 3715 جنيهًا للقنطار.

وأجري هذا الأسبوع، أول مزاد على الأقطان للموسم 2021-2022 بمركز تجميع النويرة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان، تم المزاد على كمية 398 كيسا، بوزن 475.5 قنطار قطن صنف (جيزة 95)، حيث تمت الترسية على إحدى شركات القطاع الخاص (أبو مضاوي) بسعر 3715 جنيها للقنطار الواحد.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام، استقبال الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التي تطبقها للعام الثالث على التوالي.

وأطلقت الوزارة في الموسم قبل الماضي، منظومة جديدة لتداول الأقطان تعتمد على المزايدة العلنية على القطن الزهر، وطبقته في محافظتين، ثم رفعت عدد المحافظات إلى 4 خلال الموسم الماضي، قبل أن يتم تعميم المنظومة في كافة المحافظات هذا العام.

وقالت الوزارة، إنها افتتحت 21 مركزًا لاستقبال الأقطان من الفلاحين مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء أو جلابين، في المحافظات المعلنة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتتوزع المراكز إلى 10 مراكز بالفيوم، و7 مراكز في بني سويف، ومركز واحد بالمنيا وواحد بسوهاج، ومركزين بأسيوط، وفقا للوزارة.

وتطبق منظومة تداول الأسعار، آلية تسعير لتحديد سعر فتح المزادات، والتي يتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته.

وآلية تسعير فتح المزادات، ستكون بمتوسط سعر الإنديكس A - وهو متوسط أسعار الأقطان على مستوى العالم - بالإضافة إلى هامش بنسبة 20% من سعر الإنديكس للقطن الوجه القبلي و40% للقطن وجه بحري، وهذه الأسس وافقت عليها اللجنة الوزارية، على أن يرتفع سعر الشراء من الفلاح وفقا للمزايدة كلما زاد اهتمام الفلاح بالقطن ورتبة نقاوته.

وكان علي أبو مضاوي، تاجر وممثل القطاع الخاص في اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الأقطان، قال لمصراوي، سابقا، إن أسعار شراء الأقطان من الفلاحين الموسم الجاري ستكون مرتفعة مقارنة بالموسم الماضي، بسبب زيادة أسعار القطن في البورصات العالمية مع زيادة الطلب.

"كما توقع أبو مضاوي، أن يكون سعر فتح المزاد 2600 جنيه للقنطار القطن جيزة 95 ونحو 3 آلاف جنيه لسعر فتح القطن وجه بحري، والفلاح سيحصل على سعر أعلى كلما زاد اهتمامه بالقطن خلال جني المحصول.