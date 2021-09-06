رئيس جابكو للبترول: استثمار 400 مليون دولار خلال العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس محمد المليجي، رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، إن إجمالي النفقات الاستثمارية للشركة خلال العام المالي الماضي 2020-2021 يقدر بأكثر من 400 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف المليجي أن متوسط معدلات إنتاج الشركة بلغ نحو أكثر من 61 ألف برميل يوميا خلال العام المالي الماضي، وبلغ عدد الآبار الجديدة التي تم حفرها 7 آبار، وتم وضع أحدث هذه الآبار على الإنتاج مؤخراً في الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل إنتاج ألف برميل زيت خام يوميا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو" عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021.

وذكر المليجي أنه في إطار استمرار الجهود لتعزيز فرص واعدة للاستكشاف بخليج السويس، تم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية لنحو 200 كيلو متر مربع في منطقة غرب المرجان، ويجري الانتهاء من المسح السيزمي لنحو 345 كيلو متر مربع أخرى بقاع البحر.

وأكد وزير البترول، خلال الجمعية، أن جذب استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامجها الحالي لتطوير وتحديث قطاع البترول.

وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج للمسح السيزمي وجمع البيانات بخليج السويس بهدف إتاحة فرص جديدة للاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من هذه المنطقة التي تعد الأقدم بتروليا.

وأضاف الملا أن هناك خطة طموح جاري تنفيذها بالتنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو لزيادة معدلات الإنتاج، وأن ذلك يأتي في ظل حالة من التفاؤل تسود حالياً بين أطراف الصناعة البترولية بسبب تحسن أسعار البترول عالمياً.

وأشار إلى أن هذا التحسن يجعل الشركات العالمية أكثر إقبالا على ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج بعد فترة عصيبة مثلت فيها جائحة كورونا تحدياً كبيراً لصناعة البترول العالمية من ناحية ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج.

وتباشر جابكو حالياً تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس تماشيا مع قانون البيئة المصري وفي إطار تعظيم الاستدامة كمحور أساسي للعمليات والأنشطة البترولية بخليج السويس.

وحضر أعمال الجمعية كل من الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والمهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وماركو روتوندى مدير عام شركة أيوك مصر التابعة لمجموعة إيني الإيطالية.