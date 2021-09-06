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انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

10:06 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، فإن سعر أوقية الذهب تراجع اليوم إلى 1826.06 دولار، بانخفاض 1.67 دولار، في تمام الساعة 9:21 صباحا بتوقيت القاهرة.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية أوقية الذهب

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