انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، فإن سعر أوقية الذهب تراجع اليوم إلى 1826.06 دولار، بانخفاض 1.67 دولار، في تمام الساعة 9:21 صباحا بتوقيت القاهرة.
وبلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان