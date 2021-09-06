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تراجع المكرونة وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:04 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
تراجع المكرونة وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 50 و60 جنيها، وهو سعر أمس وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك المكرونة السويسي السمك البوري

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