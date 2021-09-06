سعر الريال القطري والدينار الكويتي يتراجع مقابل الجنيه خلال تداولات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وتراجع سعره بيعه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، وتراجع سعر بيع الريال القطري، واستقرت أسعار باقي العملات الأخرى.

ويرصد مصراوي خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش إلى 49.37 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.34 جنيه.

وظل سعر شراء الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما تراجع سعر البيع 4 قروش إلى 4.28 جنيه.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.74 جنيه للشراء، و 22.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.39 جنيه للشراء، و41.72 جنيه للبيع.