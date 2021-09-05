ضريبة الأرباح الرأسمالية تهبط بالبورصة 1.8% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.

وهبطت مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.75 %، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 19.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 11.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 8.3 ملايين جنيه.

وقال محمد رضوان ، إن تراجع مؤشرات البورصة بشكل مفاجئ يرجع إلى الإعلان مرة أخرى عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بدءا من يناير.

ونشرت الحكومة الأسبوع الماضي دليلاً لقواعد تطبيق الضريبة مع احتمال تفعيلها في أول يناير 2022.

وتعود قصة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة إلى عام 2014، وبدأت مصر تطبيقها بنسبة 10% في يوليو 2014، وأجلتها الحكومة لمدة عامين في مايو 2015 وذلك لحدوث اضطرابات في سوق المال وفرضت في المقابل ضريبة تصاعدية على التعاملات، ثم أجل العمل بها لمدة 3 سنوات.

وفي العام الماضي أجلت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى نهاية 2021، ولم يحسم حتى الآن قرار في التطبيق الفعلي.

وأضاف رضوان، أن هناك مدة حتى بداية العام لفرض الضريبة، مشيرا إلى أن الأمر لم يحسم بعد.

وتوقع رضوان، أن يكون تأثير الإعلان عن الضريبة على جلسة اليوم فقط، مستبعدا أن يحدث هبوط متواصل خلال الجلسات المقبلة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.16% إلى مستوى 11301 نقطة.