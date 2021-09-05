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غرفة الملابس الجاهزة: تدريب 150 مصنعًا على زيادة الإنتاج والتصدير

02:34 م الأحد 05 سبتمبر 2021
غرفة الملابس الجاهزة: تدريب 150 مصنعًا على زيادة الإنتاج والتصدير

جانب من اللقاء

كتبت- شيرين صلاح:

قالت غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه جرى تدريب نحو 150 مصنعًا على زيادة التصدير خلال الفترة الماضية.

وأضاف بيان الغرفة اليوم الأحد، أن الغرفة سلمت شهادات اجتياز التدريب للمصانع.

وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، إن الغرفة خلال الشهور الماضية دربت 150 مصنعًا لرفع الكفاءة لديهم وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات الأسواق، وتدارك ما يتطلبه السوق الخارجي أيضا.

وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة ستستمر خلال الفترة القادمة في توسيع دائرة التدريب والتأهيل للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة إنتاجياتهم، وكذلك مساعدتهم على الارتقاء بجودة الإنتاج والتصدير.

وأكد عبد السلام على أن سوق صناعة الملابس الجاهزة في البلاد تطور بصورة كبيرة جدا وأصبح يغطي 80% من الاحتياجات المحلية و20% فقط للاستيراد، مشيرا

إلى أن هذا إن يؤكد قدرات الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياج الداخلي بل والاتجاه نحو التصدير بحجم صادرات سنوية تتخطى 1.5 مليار دولار.

محمد عبد السلام غرفة الملابس الجاهزة شهادات اجتياز التدريب للمصانع سوق صناعة الملابس الجاهزة

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