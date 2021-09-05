"ديدي" الصينية.. منافس جديد يدخل سوق النقل الذكي في مصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "ديدي" ((DiDi الصينية للنقل الذكي في بيان اليوم الأحد، عن إطلاق خدماتها بالسوق المصري، يوم 13 سبتمبر الجاري، على أن تكون البداية في مدينة الإسكندرية.

ومن المتوقع أن يسهم دخول عملاق النقل الذكي الصيني في زيادة المنافسة بالسوق المصري، خاصة بعد دخول التطبيق الروسي "إن دريفر" مؤخراً، وهو ما يحد من سيطرة "أوبر" بعد استحواذها على "كريم".

وقالت "ديدي" إنها ستقدم باقة ترحيب قيمتها 150 جنيهاً تشمل قسائم خصم للمستخدمين الجُدد، كما ستقدم رحلات مجانية بقيمة 25 جنيها كل خميس لمدة 4 أسابيع لعملائها.

وقالت الشركة إنها لن تحصل من السائقين على أي رسوم خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق الخدمة، مع منح السائقين مكافأة مالية إذا قام بـ 10 رحلات خلال الأسبوع الأول من التسجيل، كما يحصل السائق على مكافأة 25 جنيهاً عن كل دعوة مُستخدم جديد ناجحة بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه الكابتن عندما يُحقق عدداً معين من الدعوات ويحصل على حزمة ترحيب (150 جنيهاً من القسائم).