الغرف التجارية: إطلاق معارض "أهلا مدارس" 16 سبتمبر الجاري ولمدة شهر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، بدء الغرف التجارية بكل المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال إطلاق معارض "أهلا مدارس" بجميع المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال العربي، في بيان لاتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد، إنه من المقرر إطلاق معرض "أهلا مدارس" في السادس عشر من الشهر الحالي، على أن يستمر لمدة شهر كامل وحتى منتصف أكتوبر المقبل، موضحا أنه يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأضاف أن الغرف التجارية بكافة المحافظات اتخذت جميع الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 و50% على كل مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الألية ومستلزماتها.

ذكر العربي أنه سيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس علي متوسط الأسعار.

وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي والذي شهد تنظيم 19 معرضا أساسيا في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضا متنقلا، كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات.

وقررت الغرفة التجارية للقاهرة وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظيم المعرض الأساسي للعام الحالي في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر نظرا لوجود محطة لمترو الأنفاق أمام باب القاعة مباشرة لتسهيل وصول المستهلكين، وفقا للبيان.

كما أكد الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية، توافق أعضاء الغرفة على المشاركة بقوة في إطار الدور المجتمعي للغرف التجارية وفي محاولة لتنشيط حركة الأسواق وذلك بالتعاون مع محافظ الغربية ومديرية التموين بالمحافظة لتحديد أماكن المعارض والتي من المتوقع أن تغطي المحافظة جغرافيا على نطاق واسع.

وفي البحر الأحمر أشاد خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتخصيص أراضٍ مرفقة لإقامة المعارض بثلاث مدن أساسية بالمحافظة، حيث من المقرر أن يقام المعرض هذا العام في مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب لتغطية أكبر مساحة جغرافية من المحافظة.

وفي محافظة الأقصر، قال صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية إنه بالتعاون مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة سيتم تنظيم المعرض في مدينتي الأقصر وإسنا.

وأضاف أن الغرفة التجارية توفر دورا كاملا بمول بمدينة إسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تخفيضات وصلت إلى 50% عن أسعار السوق.

وفي محافظة الفيوم أكد مجدي جاب الله، رئيس الغرفة، أنه تقرر إقامة معرضين لمستلزمات المدارس ببندر الفيوم بأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح بين 20% و35%، كما سيتم إقامة معرضين للسلع الغذائية أحدهما في بندر الفيوم، والثاني بمركز أبشواي.

وأشاد جاب الله بالدور الذي يلعبه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في التنسيق المستمر مع الغرفة التجارية لتسهيل كافة المبادرات لوصول مختلف السلع لأبناء المحافظة بأسعار مناسبة.

وحول مشاركة سيدات الأعمال، قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية، إن اللجنة العامة تتواصل مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف التجارية بالمحافظات لبحث ودعم مساهمة سيدات الأعمال في مبادرة "أهلا مدارس".

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد في محافظة الإسماعيلية وحدها مساهمة 120 سيدة أعمال من مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية، مؤكدة أن اللجنة في تواصل مستمر مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف بالمحافظة للمساهمة في كافة مبادرة دعم وتمكين المرأة اقتصاديا.

وأوضحت ياقوت أن عدد لجان سيدات الأعمال بالمحافظة وصل إلى حوالي 5 لجان، بالإضافة إلى ممثلي سيدات الأعمال في 6 محافظات أخرى.

وأكدت أن اللجنة في تواصل مستمر مع رؤساء الغرف للإسراع في تشكيل لجان خاصة بسيدات الأعمال اتساقا مع مبادرة حياة كريمة ومبادرات الدولة لدعم وتمكين المرأة المعيلة وما تشكله قضايا دعم المرأة من أهمية لدعم استقرار المجتمع، وفقا للبيان.