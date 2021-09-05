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تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدًا لإنشاء محطة محولات بغانا بـ 16.7 مليون دولار

11:04 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدًا لإنشاء محطة محولات بغانا بـ 16.7 مليون دولار

شركة السويدي إليكتريك

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، وقعت عقدًا لصالح شركة كهرباء دولة غانا لإنشاء محطة محولات رئيسية جهد 33/11 Kv بنظام تسليم المفتاح بقيمة بلغت 16.7 مليون دولار.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد، فإنه توقيع العقد كان الخميس الماضي.

ويشمل نطاق أعمال السويدي إليكرتيك لنقل وتوزيع الطاقة أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، على أن تبدأ تشغيل المحطة خلال 24 شهرا من تاريخ بدء الأعمال.

وشركة السويدي إليكتريك تعمل في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم للكابلات والعدادات وبخاصة العدادات الذكية.

شركة السويدي إليكتريك نقل وتوزيع الطاقة إنشاء محطة محولات غانا

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