تنمية المشروعات يخطط لضخ 750 مليون جنيه في مشروعات متناهية الصغر

كتبت-منال المصري:

قالت نيفين بدر الدين، رئيسة القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يخطط حاليا لضخ تمويلات بقيمة 750 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال العام الجاري.

وأضافت في تصريحات خاصة لمصراوي أن التمويلات تحت الدراسة جاءت بعد تلقيهم طلب تمويلي بقيمة 600 مليون جنيه من بنكين، وآخر بقيمة 150 مليون جنيه لشركتين رافضة ذكر اسمائهم حتى الموافقة على القروض.

ويعد جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة الوزراء من أهم الجهات التمويلية للبنوك والشركات والجمعيات والعملاء (الأفراد) لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ميسرة مقارنة بالنسبة في الجهاز المصرفي.

وقالت نيفين بدر الدين، إن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أول 7 شهور من العام الجاري مقارنة بـ 1.250 مليار جنيه من نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 31%.

وأكدت أن شريحة الشباب سن 40 عاما تستحوذ على 50% من إجمالي تمويلات الجهاز، و44% من إجمالي التمويلات موجهة للمرأة.

وأضافت أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات بلغ 78 ألف عميل بما ساهم في توفير 143 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع البنوك والجمعيات.

وأوضحت أن الجهاز يستهدف رفع تمويلات المشروعات متناهية الصغر إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري بزيادة 31% عن العام السابق.

وأضافت بدر الدين أن الجهاز سيضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية، وفقا للعقود التي وقعها الجهاز مؤخرا مع بنوك مصر والقاهرة والزراعي المصري، مع إعطاء أولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتشجيع شباب هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن مستوى معيشتهم.