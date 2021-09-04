أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا، هو سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 678 جنيهًا، وعيار 24 نحو 904 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6328 جنيهًا.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بارتفاع قدره 18 دولارًا.