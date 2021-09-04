رابط التقديم لمنحة وزارة الاتصالات وأمازون لتدريب الشباب على المهارات الرقمية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء التقدم لمنحة للحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة من شركة أمازون ويب سيرفيسز(AWS) في مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة (big data & data analytics).

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت من وزارة الاتصالات، فإن المنحة تستهدف صقل مهارات 500 شاب متخصص في هذه المجالات بما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المشاريع القومية.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي وخلق قاعدة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة حريصة على خلق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوفير الكوادر الشابة المدربة وصقل خبراتها العملية في التكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها علوم البيانات التي تعد من التخصصات الواعدة التي تمثل مهن المستقبل في ظل الاستخدام الكثيف للتكنولوجيات الرقمية وتداخلها في كافة القطاعات.

مشيرا إلى أن المنحة تهدف إلى تخريج جيل جديد من المتخصصين في علوم البيانات بشهادة معتمدة عالميا، وتزويد أسواق تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعلماء البيانات من أصحاب الخبرات العملية، والارتقاء بمهارات العاملين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر لزيادة قدرتهم على المشاركة بفاعلية في مشروعات مصر الرقمية، بالإضافة الى تحفيز الشركات الناشئة الجديدة للتركيز على توفير حلول البيانات الضخمة وتحليل البيانات.

الجدير بالذكر أنه يتم إنشاء المحتوى التدريبي بواسطة خبراء متخصصين من جانب شركة AWS عبر آليات رقمية، بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية لبناء قدرات المتدربين من المستوى التأسيسي وحتى المستويات عالية التخصص وذلك بما يتواكب مع معايير ومتطلبات سوق العمل العالمي.

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