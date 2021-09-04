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مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية العام القادم

11:10 ص السبت 04 سبتمبر 2021
مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية العام القادم

مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلام

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم السبت إن مصر حصلت على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تقدمت بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي، بحسب بيان صحفي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الإسلامي على منح مصر تنظيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الإيجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر.

البنك الإسلامي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد القاهرة

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