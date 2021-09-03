البترول: اعتماد نتائج أعمال شركتي بتروبل وبتروشروق للعام المالي الماضي

كتب - مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول مستمر فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج من البترول والغاز وزيادته للاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية.

وأشار إلى أن تحسن مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز المسال شجع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020-2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشدد الملا على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ، وأكد أن بتروبل تقدم نموذجاً فى كفاءة العمل وفى تحقيق نجاحات كبيرة مشهود بها.

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق، استعرض المهندس خالد موافى رئيس الشركة أهم نتائج أعمال الشركة حيث أكد على النجاح فى الوفاء بمعدلات الإنتاج المطلوبة ، مشيراً إلى أن استثمارات العام بلغت 184 مليون دولار وأن متوسط إنتاج الغاز الطبيعى بلغ حوالى 2.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 5 آلاف برميل متكثفات يوميًا.

وخلال جمعية شركة بتروبل، استعرض المهندس خالد موافى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال حيث أشار إلى أن إجمالى الاستثمارات بلغ 672 مليون دولار وأن إجمالي الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات بلغ 93 مليون برميل زيت مكافئ يوميا (944 مليون قدم مكعب غاز و68 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات) بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يوميا.

وأشار إلى أن نجاح النشاط الاستكشافى للشركة فى إضافة احتياطيات جديدة بمنطقتى نيدوكو والقرعة من خلال البئرين الاستكشافيين نيدوكو شمال غرب – 1 والقرعة شمال شرق – 1.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومساعدة للسلامة والأمن الصناعي والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة والمالية، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول وممثلى شركات إينى الإيطالية وبى بى البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.