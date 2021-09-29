"قريبين ولو بعاد".. إقبال كبير على معرض ديارنا للأشغال والحرف اليدوية

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كتبت- دينا خالد:

بمجرد مرورك من بوابة معرض "ديارنا" للأشغال والحرف اليدوية يأخذك المعرض إلى عالم من السحر والجمال والنظام.

نسق العارضون منتجاتهم ومزجوا بين الألوان لتضفي على الزائرين سعادة وبهجة صنعوها بأيديهم.

وافتتحت وزيرة التضامن الثلاثاء الماضي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت شعار "قريبين ولو بعاد" بمول مصر بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ويستمر لمدة 10 أيام حتى مطلع أكتوبر المقبل.

وتقول سارة علي، إحدى العارضين التي التقاها مصراوي داخل المعرض، إنها تعمل في صنع الحلي من المعادن بتقنية الحفر بالأحماض وتلوين المينا وتطلي أعمالها بالفضة والذهب.

وأضافت سارة، أنها تستوحى تصاميمها من الحضارة الفرعونية ورموزها والحضارة القبطية ورموزها.

وتبدع سارة في صناعة أشكال مختلفة من الحلقان والأساور والخواتم وتبدأ أسعارها من 150 جنيها حتى 750 جنيها الأطقم الكاملة.

وأشارت سارة إلى أن أسعار الخامات والمعادن التي تستخدمها ارتفعت بنحو 25% مما دفعها لرفع الأسعار بنفس النسبة.

وتابعت سارة، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الإقبال لم يتأثر، "اللي بيشتري الشغل اليدوي بيبقى فاهم وبيقدر قيمته كويس".

ويقول أحمد ابراهيم، أحد العارضين والذي يعمل في تصنيع منتجات من الزجاج، إنه يعمل في تصنيع "كنك" القهوة و"السبرتاية" وأباريق الشاي والفناجين التقليدية والعصرية.

"كل المنتجات اللي بنصنعها ينفع تتحط على النار مباشرة بسبب نقاء الزجاج عالي جدا وده سبب انبهار الزائرين بمعروضاتنا"، بحسب ابراهيم.

وأضاف ابراهيم أن أسعار المنتجات تبدأ من 25 جنيها للقطعة وتصل حتى 120 جنيها، وهي أسعار مناسبة للزوار مما يجعل الإقبال كبير على المنتجات.

ويقول إبراهيم نافع، أحد العارضين من محافظة سيوة والذي يبيع المنتجات السيوية، إن الإقبال على المنتجات السيوية كبير كالبلح والأعشاب والصابون الطبيعي وزيت الزيتون والزعتر الأحمر والأخضر وأنواع مختلفة من الزيوت الطبيعية والمنتجات الأخرى.

وأضاف نافع، أنه يبيع كيلو البلح الأصفر السيوي بنحو 30 جنيها، وزجاجة زيت الزيتون بنحو 120 جنيها، وهم المنتجات الأكثر طلبا.

وأشار نافع، إلى أن الأعشاب السيوية لها شهرة واسعة في العلاج بالأعشاب، وتلاقي إقبالا كبيرا أيضا.

وتشمل المنتجات داخل المعرض، الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وتضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر.