المالية تطلق الإصدار الثامن من "موازنة المواطن" من الفيوم

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021-2022، تحت عنوان: "مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية"، وذلك من محافظة الفيوم؛ بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية.

وأعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن؛ باعتبارها إحدى أهم أدوات "الموازنة التشاركية".

وأدارت اللقاء سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تحت شعار: "حقك تعرف موازنة بلدك"، حيث استعرض المحافظ أهم مشروعات التنمية المحلية التي تصب جميعها في مصلحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة المواطن التي بدأ العمل بها بالفعل تأتي في إطار حرص الحكومة على إشراك المواطن البسيط في صياغة أولويات السياسات المالية للدولة عبر تعريفه بتفاصيل عمليات الإنفاق العام وما يطرأ عليها من تغيرات تنحاز لمصلحة المواطن.

وأكد حرص الوزارة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب للتشارك في موازنة المواطن بالفيوم كإحدى أهم أدوات الموازنة التشاركية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.

وأضاف أن "موازنة المواطن" هذا العام تتضمن أرقاما تفصيلية تكشف مدى استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين.

وذكر الوزير أنه تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة ١٤,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٢٥٦ مليار جنيه، وتم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو ٥٥٠ جنيهًا شهريًا.

كما زاد بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها ٥,٦ مليار جنيه سنوياً بموازنة العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو ١٠ مليارات جنيه لتصل إلى ١٣٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة بنحو ٤ مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى ٦٤ مليار جنيه، وفقا للوزير.

وأوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو ١٧,١ مليار جنيه لتصل إلى ٢٧٥,٦ مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة لتصل إلى ١٠,٧ مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.

كما تتناول "موازنة المواطن" أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية، حيث تمت زيادة المعاشات خلال عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ بنسبة ١٣% يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن مخصصات الأجور وإثابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة زادت أيضا بنحو ٣٧ مليار جنيه مع استهداف تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط السنوي ضمن اتفاق فض التشابكات.

وذكر الوزير أن "موازنة المواطن" تتضمن أيضًا معلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهة لصالح المواطن في مختلف المحافظات مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة مساندة تصدير السيارات ومبادرة دعم تنشيط الصادرات، وغيرها من البرامج الاجتماعية.

ويمكن للاطلاع على النسخة الإلكترونية لموازنة المواطن عبر الرابط التالي:

https://mof.gov.eg/files/8c557370-13ed-11ec-9a04-a173635085c1.pdf

ودعت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، المواطنين للتعبير عن آرائهم في المعلومات والبيانات التي تتيحها موازنة المواطن في إصدارها الثامن للمشاركة في عملية اتخاذ القرار، حيث ستتلقى الوزارة تلك الآراء عبر موقعها الإلكتروني: www.budget.gov.eg