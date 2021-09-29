غرفة القاهرة التجارية: مد معرض "أهلاً مدارس" حتى 2 أكتوبر

كتبت- شيرين صلاح:

قالت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تقرر مد معرض "أهلاً مدارس" حتى يوم 2 أكتوبر 2021 بدلاً من انتهائه يوم 30 سبتمبر الجاري.

وانطلق معرض أهلا مدارس 16 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

وبحسب بيان من غرفة القاهرة، يأتي قرار مد فترة معرض أهلا مدارس نظرا للإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض لشراء كل الإحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتنظم وزارتا التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة بالغرفة التجارية بالقاهرة معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وطالب إبراهيم العربي المواطنين بضرورة الاستفادة من المعرض والسلع الدراسية المتوفرة به والخصومات التي تتراوح بين 25% إلى 30%، وفقا للبيان.

وشارك حوالي 210 عارض بأهلا مدارس، بحسب العربي.

وأشار العربي إلى أن مد فترة المعرض تأتي استجابة لرغبة المواطنين ولتحقيق أكبر استفادة لهم من المعرض والخصومات المتاحة به علي اسعار السلع.