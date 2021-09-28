3.1 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الضرائب والرسوم في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة و«دمياط»، خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 3 مليارات و187 مليونًا و192 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و74 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكر أن هذه السلع والبضائع تشمل القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 469 مليونًا و649 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و478 مليونًا و113 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و187 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل.

وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية لهذه السلع والبضائع بلغت 9 مليارات و873 ملايين و442 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة عليها نحو 23 مليونًا و117 ألف جنيه.