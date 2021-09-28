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البورصة تهبط للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:44 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
البورصة تهبط للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.47% إلى مستوى 10446 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 65.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 36.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 28.9 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 1.44% إلى مستوى 10496 نقطة.

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