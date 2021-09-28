الأطول بالعالم.. مد الكابل البحري "2Africa" إلى الخليج العربي والهند

كتب- علاء حجاج:

أعلن تحالف "2Africa"، اليوم الثلاثاء، توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل من خلال إضافة القطاع الجديد "2Africa PEARLS" الممتد إلى كل من الخليج العربي والهند وباكستان.

وبحسب بيان من التحالف، سيؤدي هذا الامتداد إلى زيادة الطول الإجمالي لنظام الكابل البحري "2Africa" ليصل إلى أكثر من 45 ألف كيلومتر، ما يجعله أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق.

ويضم هذا التحالف كلا من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول (China Mobile International)، وفيسبوك، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت (MTN GlobalConnect)، وشركة أورنج الفرنسية، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة الاتصالات الأفريقية وايوك (WIOCC).

ويوفر "2Africa" خدمات ربط متميزة من خلال ربطه لثلاث قارات وهي أفريقيا وأوروبا وآسيا عن طريق المسارات الأرضية لمصر عبر إضافة مواقع إنزال حيوية في بركاء بسلطنة عُمان، وأبو ظبي وكلباء بالإمارات العربية المتحدة، والدوحة بقطر، والمنامة بالبحرين، ومدينة الكويت بالكويت، والفاو بالعراق، وكراتشي بباكستان، ومومباي بالهند، بالإضافة إلى موقع إنزال رابع في الخبر بالمملكة العربية السعودية، وفقا للبيان.

وستنضم تلك المواقع إلى مواقع الإنزال الجديدة في كل من جزر الكناري وسيشيل وجزر القمر وأنجولا وجنوب شرق نيجيريا والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، بحسب التحالف.

وقال التحالف إن هذه المواقع ستوفر السعات اللازمة لمقدمي الخدمات من خلال مراكز البيانات المحايدة ومحطات الإنزال على أساس عادل ومنصف بما يساهم في دعم وتطوير النظام البيئي لشبكة الإنترنت.

وأضاف أن كابل "2Africa" سيساهم من خلال الامتدادات الجديدة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الكثير من المجتمعات على تقديم المزيد من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولي المتزايد.

وكان من المخطط أن يوفر نظام الكابل البحري "2Africa" خدمات الربط لما يزيد عن 1.2 مليار شخص حين تم الإعلان عنه في مايو 2020، ولكن مع إضافة القطاع الجديد "2Africa PEARLS"، ستصل خدمات الربط الدولي إلى نحو 1.8 مليار شخص إضافي ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3 مليارات شخص، أي ما يعادل 36% من عدد سكان العالم.

وستنفذ شركة الكاتيل لشبكات الكابلات البحرية Alcatel Submarine Networks (ASN) النظام الجديد باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنية "SDM" التي تسمح باستخدام عدد أكبر من الألياف الضوئية يصل إلى 16 زوجًا من الألياف، أي ضعف ما تقدمه التقنيات الحالية مما يساعد على توفير سعات أكبر بتكاليف أقل، وفقا للبيان.