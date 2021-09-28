غرفة الغربية تطلق معرض "أهلا مدارس" ولمدة 20 يوما لبيع مستلزمات الدراسة

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور صلاح الكموني، مساء أمس الاثنين، معرض "أهلاً مدارس" بمقر الغرفة التجارية بمدينة طنطا لتوفير كافة مستلزمات المستهلكين مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الثلاثاء.

وحضر إطلاق المعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، ومحمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

وانضمت بذلك محافظة الغربية لمبادرة التخفيضات علي مستلزمات المدارس تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية في رفع العبء عن كاهل المواطن خاصة خلال الفترات الموسمية التي يرتفع فيها الطلب علي منتجات بعينها وما كان يستتبع ذلك من ارتفاع للأسعار، وفقا للبيان.

وقال الدكتور صلاح الكموني، خلال افتتاح المعرض، إن انضمام محافظة الغربية إلى مبادرة "أهلا مدارس" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتكاتف مع مجهودات الدولة في التخفيف عن المواطنين وفي إطار المسئولية الاجتماعية لتجار محافظة الغربية.

وأضاف أنه يتم تنظيم المعرض هذا العام بمقر الغرفة ومجانا للعارضين من تجار المحافظة لتوفير تكاليف إقامة المعرض ومساعدة التاجر والمنتج على تقديم أقصى التخفيضات الممكنة للمستهلك.

وذكر الكموني أن اختيار موعد إطلاق المعرض جاء بالترتيب مع محافظ الغربية، والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مراعيا للظروف الاقتصادية الخاصة بأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن المعرض سيمتد على مدى 20 يوما ليتناسب مع موعد بدء العام الدراسي، كما سيعمل على مدار 12 ساعة يوميا لضمان عدم تكدس الزائرين، والالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض، أجرى محافظ الغربية حوارا مع البائعين والمواطنين حول جودة المنتجات المعروضة ومقارنتها بمثيلاتها بالسوق ومدى كونها ملبية لكافة احتياجات المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وأعرب المواطنون عن سعادتهم في توافر كافة المستلزمات بأسعار مناسبة، وفقا للبيان.

وأشاد المحافظ بالمعروضات وجودتها كون أغلبها صناعة مصرية، إذ يشمل المعرض كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، ومصنوعات جلدية وأحذية لطلاب المدارس، وكذلك ملابس الطلاب لكافة المراحل الدراسية.

ويشارك في المعرض 15 عارضا بمنتجات متنوعة، حيث أشاد المحافظ بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.