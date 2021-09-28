هبوط أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا مقابل 770 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 656 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.57%، ووصل سعر الأوقية إلى 1740.21 دولار في الساعة 12:23 ظهرًا بتوقيت القاهرة.