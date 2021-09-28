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بروتوكول بين "القابضة للنقل" و"إي فاينانس" للربط والتحصيل الإلكتروني

11:22 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
بروتوكول بين "القابضة للنقل" و"إي فاينانس" للربط والتحصيل الإلكتروني

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت - شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس" للاستمارات المالية والرقمية.

وقع البروتوكول كلا من اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس).

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي البروتوكول في إطار خطة الدولة نحو تفعيل وإعمال أحكام مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، وانطلاقا من رغبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمستثمرين المتعاملين معها أو مع شركاتها التابعة.

واتفق الطرفان على بحث إمكانية الربط والتحصيل الإلكتروني لصالح الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة، وفقا للبيان.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بالطو أبيض شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الشركة القابضة للنقل البحري والبري

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