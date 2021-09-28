Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:12 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو البوري،اليوم, بين 40 و 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك

الخبر التالى:

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. شبورة وأجواء خريفية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا