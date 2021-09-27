قطاع الأعمال: تداول القطن عبر بورصة السلع بدءا من العام المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تداول القطن من خلال بورصة السلع بدءا من العام المقبل، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال ندوة لجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية.

وتطرق الوزير، خلال الندوة، إلى منظومة تجارة القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية للموسم الحالي 2021-2022، بعد التطبيق التجريبي في عدد محدود من المحافظات خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى إدارة المنظومة من خلال إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث تم تحديد 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي موزعة على 5 محافظات، و181 مركزا في الوجه البحري.

وأوضح توفيق أن المنظومة الجديدة تحافظ على نظافة القطن وجودته من خلال توفير أكياس للمزارعين بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها قبل تسليمها بأنفسهم دون وسطاء إلى مراكز التجميع، ويتم إجراء مزاد لكل 100 كيس بين شركات التجارة المسجلة لدى المنظومة بما يضمن أفضل سعر للمزارع.

وقال إن الشركة الراسي عليها المزاد تقوم بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع في اليوم التالي للمزاد، والـ30% الباقية يتم سدادها خلال أسبوع من تاريخ المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.

وذكر أنه يجري تطوير محالج القطن باستخدام نظم حليج حديثة، حيث تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تشغيل اثنين آخرين قبل نهاية العام الجاري، والثالث مطلع العام المقبل، على أن تستكمل عملية التحديث بإضافة 3 محالج مطورة في 2022.